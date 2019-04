Barça-Real Sociedad 2-1, le Barça se rapproche encore du titre

Le Barça signe un nouveau succès important dans sa quête de la Liga face à une coriace équipe de la Real Sociedad.

La Sociedad a souvent causé des soucis au Barça par le passé, notamment lors des confrontations ayant eu lieu au Pays Basque et ce fut le cas égaement ce soir au Nou Camp avec une double opportunité pour les visiteurs peu après la demi-heure de jeu.

Ruben Pardo combine sur la gauche du rectangle catalan avec Juanmi Jimenez, qui contrôle du torse et tente du droit. Marc-André Ter Stegen sauve du pied tel un portier de hand. William José, qui avait bien suivi, ne parvient pas à cadrer.

Le Barça rétorque quelques instants plus tard quand Rulli détourne sur sa droite le tir de Luis Suarez sur un service de Jordi Alba. Les locaux prendront carrément l'avantage peu avant le repos sur une phase arrêtée. Il s'agit par ailleurs d'un but 100% français avec un corner signé Dembélé qui profite à Clément Lenglet pour une tête décroisée victorieuse. 1-0, le score au repos.

Le Barça presse bien en seconde période, mais la Sociedad ne lâche rien, si bien que les Basques égalisent grâce à Juanmi qui profite d'une offrande de Merino pour tromper ter Stegen, qui fut pourtant excellent tout au long de la partie.

Le Barça est de nouveau appelé à réagir et le fera avec brio grâce au deuxième but en championnat cette saison de Jordi Alba. Une frappe du droit pour le gaucher sur une passe de Messi, alors que d'habitude, c'est surtout le latéral qui offre des caviars à La Pulga.

Si, historiquement, la Sociedad cause souvent des problèmes au , le club catalan garde le contrôle de la rencontre dans son dernier tiers avec notamment un coup-franc excentré tiré par Messi sur lequel Vidal ne peut cadrer. 2-1, ce sera finalement le score final et le Barça continue de voguer vers un nouveau titre de champion d' . Il ne manque en effet plus que deux succès aux Catalans pour être sacrés.