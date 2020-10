Barça-Real - Le Camp Nou, territoire ami pour Zidane

Le stade catalan a souvent bien réussi à Zinédine Zidane, que ce soit pendant sa carrière de joueur ou depuis qu'il est assis sur le banc du Real.

Zinedine Zidane est dans l'œil du cyclone. L'entraîneur du ne vit pas son meilleur moment après deux défaites consécutives inattendues contre Cadix et le Shakhtar lors de ses débuts en . Voilà maintenant l'heure de disputer le Clasico à Barcelone, un match qui pourrait s'avérer décisif pour son avenir.

Cependant, l'entraîneur français revient sur l'un de ses terrains de prédilection : le Camp Nou, un des stades où il a obtenu de meilleurs résultats en tant que technicien merengue malgré le fait qu'à l'époque de Messi, les Madrilènes ont eu de nombreux problèmes avec leur éternel rival.

Pas de défaite en tant qu'entraîneur au Camp Nou

En fait, Zidane n'a pas perdu une seule fois dans le temple du . Par exemple, son premier Clásico en tant qu'entraîneur de la saison 2015-2016 s'est terminé par une victoire 2-1 grâce à des buts de Benzema et Cristiano Ronaldo, malgré le fait qu'ils aient fini à 10 après l'exclusion de Sergio Ramos.

Depuis lors, ses visites au Camp Nou ont abouti à deux victoires et trois nuls. L'autre victoire a eu lieu lors de la campagne 2017-2018, lorsque les Blancos se sont imposés 3-1 lors de la première manche de la Super Coupe d' , remportant le trophée grâce à une belle performance de Cristiano Ronaldo et Marco Asensio.

Une seule défaite en tant que joueur

Jouer dans le colisée du culé n'a pas été mauvais pour lui non plus pendant son temps de joueur, lors de laquelle il n'a connu qu'une seule défaite dans le stade blaugrana. C'était lors de la saison 2004-2005, lorsque les azulgranas ont battu le Real Madrid 3-0.

Le bilan de Zidane à Barcelone est des plus éloquents : 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et arjoutez à cela deux buts lors de ces cinq déplacements en Catalogne, pour un bilan presque parfait.