Barça, Real, Chelsea et United le courtisent... Mais Haaland n'a encore rien décidé

Courtisé par les plus grands clubs européens, le Norvégien Erling Haaland n'a toujours pas pris de décision par rapport à son avenir personnel.

Erling Haaland a déclaré qu'aucune décision définitive sur son avenir n'avait encore été prise, l'attaquant du Borussia Dortmund continuant de susciter l'intérêt de Chelsea, Manchester United, Barcelone et Manchester City. Plus globalement, toute équipe de premier plan à travers l'Europe serait heureuse d'avoir l'opportunité de le faire venir cet été.

Le talentueux joueur de 20 ans a inscrit 57 buts en 59 apparitions pour le Borussia Dortmund et est considéré comme phénomène de précocité. On s'attend à ce qu'il passe au moins une saison de plus en Allemagne, étant donné que ses employeurs actuels semblent réticents à vendre alors qu'ils se préparent à disputer la prochaine campagne de C1.

"Je n'ai pas pris position à ce sujet", prévient Haaland

Mais force est de constater que Erling Haaland ne devrait plus s'éterniser à Dortmund. À nouveau interrogé sur son avenir après s'être associé à la Norvège pour des rendez-vous amicaux contre le Luxembourg et la Grèce, l'attaquant s'est montré ferme face aux journalistes. Selon lui, aucune décision n'a encore été prise.

L'article continue ci-dessous

"Je n'ai pas pris position à ce sujet. Après cette pause internationale, je partirai en vacances, puis je ferai mon rapport pour la pré-saison", a-t-il déclaré. Dortmund a clairement indiqué qu'il n'avait pas l'intention de se séparer de Haaland lors de ce mercato estival, alors que leur buteur vedette est encore sous contrat jusqu'en 2024.

Cette situation pourrait changer 12 mois plus tard, avec une clause de libération de 75 millions d'euros, qui devrait entrer en vigueur en 2022. Dortmund pourrait même obtenir plus que cela en cas de vente cet été, ce qui pourrait adoucir leur position en ce qui concerne une vente, même si Erling Haaland est impossible à remplacer.

Enfin, le Norvégien a promis de respecter toute décision prise par les géants de la Bundesliga, le consensus général étant que Jadon Sancho - qui continue de voir un transfert à Old Trafford envisagé - est la star de Dortmund la plus susceptible d'être en partance cet été. Mais on le sait, les choses évoluent très vite dans le football moderne...