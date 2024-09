Barça : Raphinha tient sa vengeance

FC Barcelone vs Real Valladolid

Raphinha, auteur d'un triplé lors de la victoire 7-0 du FC Barcelone sur Valladolid, a fait savoir que le club n'avait pas besoin de renforts.

Raphinha a inscrit un triplé lors de la superbe victoire 7-0 du FC Barcelone sur le Real Valladolid. L'équipe du Camp Nou a passé l'été à chercher à recruter Nico Williams de l'Athletic Bilbao, mais n'a pas réussi à trouver un accord. La principale acquisition du Barça cet été a été Dani Olmo, mais Raphinha est persuadé que l'équipe a plus que suffisamment de talent pour se battre sérieusement cette saison.

L'équipe de Hansi Flick a remporté ses quatre premiers matches, battant Valence, Bilbao et le Rayo Vallecano avant de s'imposer face à Valladolid. Raphinha compte désormais trois buts et trois passes décisives et s'efforce de devenir indispensable au nouveau manager.

Raphinha a déclaré aux journalistes : « Le match d'aujourd'hui nous a appris qu'il n'est pas nécessaire que d'autres joueurs arrivent. Nous sommes en très bonne forme. L'équipe donne le meilleur d'elle-même en match et à l'entraînement. Le résultat d'aujourd'hui montre ce sur quoi nous travaillons ».