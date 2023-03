Barça - Raphinha bientôt de retour en Premier League?

Alors qu'il commence tout doucement à trouver ses marques, Raphinha pourrait déjà devoir quitter le Barça pour rejoindre la Premier League.

Malgré des débuts compliqués qui l'ont vu mettre du temps à s'acclimater au vestiaire catalan et au style de jeu espagnol, Raphinha semble avoir toujours obtenu la confiance de Xavi et commence tout doucement à lui rendre de mieux en mieux. Ces dernières semaines, l'ancien ailier de Rennes s'est même montré particulièrement décisif, au meilleur moment vu la nouvelle blessure d'Ousmane Dembélé. Son avenir pourrait toutefois s'écrire loin de la Catalogne puisqu'un départ vers la Premier League est désormais évoqué.

La Premier League fait les yeux doux

Alors qu'il a quitté l'Angleterre à l'été 2022 pour rejoindre le Barça et un projet de jeu séduisant, Raphinha pourrait déjà bientôt être de retour en Premier League. Évidemment, un retour à Leeds n'est pas à l'ordre du jour vu le changement de statut de l'ailier brésilien. En cas de départ du Barça, l'ailier percutant n'acceptera pas de rejoindre un projet bien moins ambitieux et vise donc le haut du panier et la quête de titres.

Selon le journal catalan Sport, les 8 buts et 9 assists du Brésilien cette saison ont attiré l'attention de clubs qui se tiennent prêts à profiter d'une nécessité du Barça de vendre certains éléments pour alléger sa masse salariale et maintenir son équilibre économique. Parmi les plus intéressés, on retrouve les riches Newcastle et Chelsea tandis qu'Arsenal a déjà montré le bout de son nez par le passé.

Le Barça dans un entre-deux

Malgré les différents leviers économiques levés par le Barça ces dernières années, le club connaît encore des heures sombres et reste sous la pression constante de la régulation financière. Résultat des courses, le club catalan doit perpétuellement lever des fonds en espérant redevenir viable. Il est d'ailleurs fort possible que les Blaugranas doivent se séparer de plusieurs joueurs à l'été.

La direction et l'entraîneur Xavi aimerait éviter de se séparer de Raphinha pour garder de la rotation dans le noyau et lui permettre de confirmer ses prestations en hausse. Mais le Brésilien est l'un des seuls joueurs non-indispensables dont la valeur marchande est encore élevée et sur lequel le club pense pouvoir faire une plus-value par rapport à son prix d'achat (58M).