Barça-PSG, Leandro Paredes : "Faire de notre mieux pour obtenir un résultat"

Leandro Paredes, le milieu de terrain du PSG, a affirmé que lui et ses coéquipiers sont gonflés à bloc pour signer un bon résultat à Barcelone mardi.

Le PSG défie Barcelone sur ses terres mardi soir. Un grand challenge attend les champions de France face à l'ogre catalan, mais ils se disent prêts à le relever. Malgré la difficulté de la tâche et aussi le spectre de la remontada, les Franciliens sont déterminés à frapper un grand coup au Nou Camp. Leandro Paredes, le milieu de terrain de l'équipe et à qui on promet une place de titulaire lors de ce choc, l'a assuré lors de la conférence de presse d'avant-match.

Quels souvenirs gardez-vous de la remontada même si vous n'avez pas disputé ce match ?

Leandro Paredes : Je me souviens seulement du résultat. C'était il y a longtemps, le plus important est le match de demain et nous pensons uniquement à cela.

Comment faire face à Lionel Messi ?

Avoir Messi contre nous va nous obliger à bien défendre mais on va faire de notre mieux pour réaliser un bon match, avoir le ballon et faire en sorte qu'il ne nous mette pas en difficulté.

Pensez-vous que Messi finira au PSG l'été prochain ?

On a déjà beaucoup parlé du sujet Messi (dans les médias) mais maintenant je ne veux plus en parler. C'est un match important et nous sommes concentrés uniquement sur cette rencontre.

Vous enchaînez les matches avec Pochettino, comment vous sentez-vous ?

Je me sens très bien, je me sens en confiance avec Mauricio qui me fait jouer. Je vais en profiter au maximum et je vais continuer à faire en sorte d'être performant sur le terrain.

Attendez-vous encore plus de Kylian sur le match de demain avec les absences de Neymar et Di Maria ?

Oui l'absence de ces joueurs est importante pour nous mais on a une équipe avec des qualités et il faudra faire de notre mieux.

Y'a-t-il un favori ?

Je ne sais pas s'il y a un favori. Les deux équipes ont des qualités et c'est l'équipe qui jouera le mieux qui obtiendra le meilleur résultat.

Propos recueillis par Benjamin Quarez à Barcelone