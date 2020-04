Barça - Pour Rivaldo, Dembélé doit servir de monnaie d'échange cet été

Le Ballon d'Or 1999 estime que le Français n'a pas été en mesure de saisir sa chance en Catalogne et voit en lui une chance pour le mercato estival.

Ancienne légende du , Rivaldo suit toujours attentivement l'actualité des Catalans. Et il la commente énormément aussi. Particulièrement bavard ces dernières semaines, le Brésilien n'hésite pas à donner son avis sur la plupart des dossiers chauds. Dernièrement, l'ancien joueur a notamment conseillé aux dirigeants d'accorder plus de crédit à Antoine Griezmann, lié à des rumeurs de départ. Selon lui, le Français finira par s'acclimater.

Rivaldo conseille au Barça de se séparer de Dembélé

"Je crois que le conseil d'administration du Barça donnera à Griezmann plus de temps pour faire bonne impression au club (...) Barcelone doit juste être un peu plus patient pour qu'il gagne en confiance et commence à jouer avec plus de personnalité", avait ainsi déclaré le Ballon d'Or 1999, pour Betfair.

S'il croit en Antoine Griezmann, Rivaldo est nettement moins enthousiaste au sujet d'Ousmane Dembélé. Pour l'auriverde, l'ancien du et du a eu de nombreuses occasions de faire ses preuves, mais n'a pas été en mesure de les saisir. De plus, il pourrait servir de monnaie d'échange. "Ousmane Dembélé a déjà eu suffisamment de temps pour s'installer dans le club et prouver sa valeur. Il est possible qu'il ne montre jamais ses qualités. Je pense que cet été pourrait être la bonne occasion pour Barcelone de le vendre ou même de l'échanger contre un joueur qu'ils souhaitent recruter", a-t-il confié, toujours pour Betfair.