Barça - Pjanic ne sait pas pourquoi il ne joue plus

Le milieu de terrain n'a été titulaire qu'à cinq reprises cette saison avec les Blaugrana depuis son transfert en provenance de la Juventus.

Miralem Pjanic insiste sur le fait que le manager Ronald Koeman ne lui a pas dit pourquoi il ne jouait pas plus à Barcelone. Le milieu de terrain devait jouer un rôle important au Camp Nou cette saison après son arrivée l'été dernier dans le cadre d'un accord qui a vu Arthur partir dans l'autre sens pour poser ses valises à la Juventus.

Cependant, il n'a disputé que cinq matches de Liga pour le compte de Barcelone et a admis qu'il n'était pas d'accord avec la décision de Koeman de ne pas l'utiliser davantage.

Dans une interview accordée à Telefoot, l'ancien milieu de terrain de l'OL a déclaré : "J'ai joué dans tous les clubs où j'ai été et avec tous les entraîneurs que j'ai eus. Une telle situation ne m'est jamais arrivée. Bien sûr, ce n'est pas facile, je l'accepte avec beaucoup de difficulté.

"Je n'ai pas les raisons exactes pour lesquelles je n'ai pas eu le temps de jeu que j'attendais. Je continue à travailler et vous devez respecter les décisions qui sont prises, même si vous n'êtes pas d'accord. Je veux laisser ma marque dans ce club."

À 30 ans, il a été pendant quatre saisons une figure clé de la Juventus, et avant cela, de la Roma, de Lyon et de Metz. Cependant, Pjanic s'est souvent retrouvé sur le banc de touche sous la direction de Koeman. Il a débuté les six matches de la Ligue des champions de son équipe cette saison, mais seulement cinq des 23 matches de championnat.

Récemment, l'émergence des jeunes Riqui Puig et Ilaix Moriba au milieu de terrain a porté un nouveau coup aux chances de Pjanic d'obtenir des minutes régulières. L'intéressé n'a toujours pas marqué ni délivré de passe décisive cette saison. Une année complète sans marquer, cela ne lui est arrivé qu'une fois : en 2008-2009 avec Lyon.

Mardi, Barcelone affrontera le PSG lors du match aller de son très attendu huitième de finale de la Ligue des champions. Pjanic espère pouvoir continuer à participer à tous les matches de son équipe cette année sur la scène européenne.