Barcelone - Lyon - Bruno Genesio : "À mon avis, ça ne se terminera pas à 0-0 !"

En conférence de presse à la veille du match retour face au Barça, Bruno Genesio s'attend à un autre scénario qu'à l'aller. Avec des buts, surtout.

Pouvez-vous nous donner des nouvelles de Marcelo ?

Concernant Marcelo, on en saura un peu plus après l'entraînement de ce soir. L'objectif était de le préparer pour cet entraînement et de voir s'il est en mesure de participer à la rencontre de demain.

Les 3 dernières équipes à avoir gagné au Nou Camp se sont présentées avec une défense à 3, est-ce une réflexion qui compte pour vous ?

C'est une très bonne réflexion, évidemment ce sont des questions que l'on a intégré avec mon staff. Vous aurez la réponse demain (rires).

Quel conseil donnez-vous au joueur avant un match comme celui-là ?

Le conseil c'est de jouer notre jeu, d'être libéré. On sait ce qui nous attend, on sait qu'on a face à nous une des meilleures équipes européennes, voire du monde. Il faudra beaucoup d'humilité mais aussi beaucoup de confiance en nous. De tout donner, de faire plaisir à nos supporters qui sont en nombre ici et montrer qu'on est à notre place pour jouer la qualification ici à Barcelone.

Les exploits de l' et vous ont-ils donné un peu plus d'espoir pour demain ?

Oui ça montre que tout est possible en football. Un peu moins l'Ajax mais Manchester United n'avait quasi aucune chance à écouter tout le monde et finalement ils l'ont fait. Je crois qu'on a statistiquement 30% de chance de nous qualifier ou un peu plus. Ça nous donne de la force et de l'espoir en sachant que chaque match est différent et chaque match a son contexte.

Comment pensez-vous contrôler Lionel Messi ?

Je crois que beaucoup de choses dépendent de lui, de son état de forme et de ce qu'il fera demain. C'est un joueur hors norme, en tout cas on va mettre en place un plan de jeu pour réduire son influence, ce ne sera pas du marquage individuel, c'est sûr.

Quel scénario imaginez-vous demain ?

À mon avis il ne se terminera pas à 0-0 ! (rires). Il y a une forte probabilité pour que le scénario soit différent de l'aller.

Faut-il assumer de prendre des risques pour éliminer le Barça ?

Oui parce que la qualification se jouera certainement en marquant des buts. Faire 0-0 comme à l'aller et aller aux penalties, ça me semble improbable. Il faudra prendre des risques mais des risques calculés, pour être bien organisés, bien défendre et prendre les risques chaque fois qu'on aura le ballon.

Après une première partie de saison compliquée Moussa Dembélé semble mieux intégré au projet collectif de l'OL, comment jugez-vous son évolution ?

Elle est très positive, il a eu des débuts difficiles mais c'est normal pour moi. C'est toujours compliqué pour un jeune joueur qui arrive d'un autre championnat, il faut s'adapter à la vie, au groupe, aux entraînements. Ce qui est important c'est qu'il a continué à se battre et à travailler. Il marque des buts et je trouve qu'il a fait énormément de progrès dans la transition offensive-défensive. Il a aussi fait beaucoup de progrès dans son jeu dos au but et c'est très important pour une équipe comme la nôtre.

Le message que vous avez véhiculé à vos joueurs semblent résolument positif ?

Vous allez trouver ça drôle mais la première chose que j'ai dit à mes joueurs c'est que le terrain n'est pas plus grand ici. Il fait les mêmes dimensions qu'à ou à , c'est une idée reçue. Ensuite je leur ai dit que le Barça est une équipe qui peut encaisser des buts ici, c'est la 11e défense de à domicile. Nous avons véhiculé un message positif mais nous aurons beaucoup d'humilité.

Julien Quelen, à Barcelone.