Barça : Messi se reposera plus que les autres

Lionel Messi aura quelques jours supplémentaires pour se reposer en cette fin d'année.

Le a repris l'entraînement dimanche matin après une brève pause hivernale suite à sa victoire sur le mardi soir, mais l'a fait sans Lionel Messi.

L'équipe a profité de quatre jours de congé et Ronald Koeman a permis à Messi de revenir en pour Noël. L'entraîneur accorde maintenant à Messi du temps supplémentaire, ce qui signifie que le capitaine ne rejoindra l'équipe qu'après le match contre mardi au Camp Nou.

Après l'affrontement avec l'équipe de José Luis Mendilibar, Koeman accordera encore deux jours de repos à son équipe mercredi et jeudi, l'équipe reprenant l'entraînement vendredi à 17h00.

Selon les informations de Marca, Messi sera présent pour cette séance, la première de 2021, pour se préparer à l'affrontement de dimanche soir contre .

Koeman espère avoir Ousmane Dembele disponible pour affronter Eibar, mais sera toujours sans Sergi Roberto, Ansu Fati et Gerard Pique car ils ont tous des blessures à long terme.

Dans un entretien à la Sexta qui sera diffusé ce dimanche soir, mais dont des extraits ont déjà filtré, Messi a admis que ces derniers mois ont été difficiles pour lui.

"Aujourd'hui, je vais bien. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment l'été. Ça venait d'avant. Ce qui s'est passé avant l'été, à cause de la fin de la saison, du burofax et tout ça ... Puis je l'ai traîné un peu au début de saison, mais aujourd'hui je vais bien. J'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui m'attend. Je suis excité. Je sais que l'institution traverse une période difficile, au niveau du club et de l'équipe, et tout ce qui entoure Barcelone est difficile mais j'ai hâte d'y être", a-t-il déclaré.

La Pulga aura donc l'occasion de souffler quelques jours avant une année 2021 où il sera à la croisée des chemins.