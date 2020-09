Barça - Messi "se queda", De Jong réagit

Lionel Messi restera un joueur du Barça cette saison. Une nouvelle qui donne le sourire à son coéquipier Frenkie de Jong.

Lionel Messi a mis fin au suspense ce vendredi. Alors qu’il souhaitait quitter le , le génie argentin a finalement annoncé qu’il n’entrerait pas dans une bataille juridique avec son club de coeur. De quoi soulager les supporters… et ses coéquipiers !

Car oui, perdre le meilleur joueur de son équipe, et même du monde et de l’histoire selon certains, n’est jamais plaisant. Frenkie de Jong, transféré de l’ Amsterdam au Barça l’été dernier, était donc très soulagé lorsque nos confrères néerlandais de NOS lui ont posé la question.

De Jong a appris la nouvelle… via Goal

Alors, soulagé ? "Je suis très heureux que Leo reste ici. C’est le meilleur joueur du monde et il continue avec nous. On ne peut qu’être heureux", a d’abord réagi le milieu de terrain en marge du match entre les et la (1-0), en Ligue des Nations.

D’autant plus que De Jong a appris la nouvelle comme tout le monde : via Goal ! "Je n’ai parlé avec personne du club au cours des derniers jours. J’ai appris ça lorsque c’est sorti dans la presse. C’était entre Leo et le club. J’ai suivi ça à distance", a confié la pépite de 23 ans, évidemment soulagée.