Barça, Messi se dévoile sur sa vie privée

La Pulga a évoqué sa vie privée dans un entretien accordé à La Sexta et a abordé d'autres sujets.

Quelques mois après sa retentissante tentative de départ du , Lionel Messi s’exprime à nouveau. Au micro de La Sexta, le natif de Rosario va parler ce dimanche, et quelques propos de la superstar argentine ont déjà filtré.

« C’est vrai que je suis privilégié par rapport à tout ce que j’ai vécu. Mais il y a des moments où j’aimerais être anonyme et pouvoir profiter d’aller au marché, au cinéma ou au restaurant, a expliqué la star du FC Barcelone. Je suis toujours reconnaissant, cet amour que je reçois à travers le monde est vraiment spectaculaire. Mais il y a des moments, surtout quand je suis avec mes enfants, où oui, j’aimerais passer inaperçu », a notamment confié le joueur du Barça.

Le capitaine des Blaugrana a par ailleurs admis que ces derniers mois ont été difficiles pour lui. "Aujourd'hui, je vais bien. C'est vrai que j'ai passé un très mauvais moment l'été. Ça venait d'avant. Ce qui s'est passé avant l'été, à cause de la fin de la saison, du burofax et tout ça ... Puis je l'ai traîné un peu au début de saison, mais aujourd'hui je vais bien. J'ai envie de me battre sérieusement pour tout ce qui m'attend. Je suis excité. Je sais que l'institution traverse une période difficile, au niveau du club et de l'équipe, et tout ce qui entoure Barcelone est difficile mais j'ai hâte d'y être", a-t-il déclaré.

Mais c'est surtout la question de son avenir, abordée lors de l'émission, qui est très attendue. "Dimanche, pour tous les gens qui se posent des questions sur l’avenir de Messi, certains doutes seront levés", promet ainsi Jordi Evole, le journaliste qui a rencontré Messi.

L'article continue ci-dessous

Evole en a dit plus sur l'avenir de la "Pulga" au micro de la Cadena Ser, en fin de contrat en juin prochain et qui a failli quitter la Catalogne il y a de cela quelques mois. "Il m’a parlé de plans très concrets pour son futur. Il m’a dit comment il voulait terminer et ça m’a surpris."

Quid de l'appel du pied de la star du PSG, Neymar. "Je veux jouer avec Messi", avait tonné l'ancien Barcelonais il y a quelques jours au micro de ESPN. Cet entretien promet aussi de répondre à ce questionnement.

Le rendez-vous est pris à 21h25 sur la chaîne espagnole La Sexta, lors d’un entretien de 70 minutes, ce dimanche soir.