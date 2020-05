Barça, Messi : "Les transferts vont être difficiles"

Lione Messi estime que le mercato post-coronavirus va être compliqué à gérer pour les clubs.

Lionel Messi s'est exprimé au sujet du coronavirus dans un entretien à Mundo Deportivo alors que les clubs de ont repris les entraînements.

Mercato, Barça - Messi valide la piste Lautaro Martinez : "Un attaquant impressionnant"

"Je veux jouer à nouveau mais nous ne voudrions pas être séparés de nos familles", a déclaré La Pulga, qui a exhorté les joueurs à ne pas relâcher leur vigilance.

"Nous savons que tout va être bizarre et il y a un risque de sortir partout, nous ne devons pas nous faire confiance", a jouté le virtuose argentin

"En ce qui concerne les transferts, il y a des personnes dans le club qui sont responsables et qui devraient être celles qui choisissent ce qu'elles pensent être le mieux pour l'équipe. Il est clair que dans la situation actuelle, tout sera également plus difficile sur le marché et vous devez travailler dur pour pouvoir améliorer ce que vous avez déjà."