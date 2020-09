Barça, Messi explique pourquoi il a eu recours au "burofax"

Dans un entretien accordé à Goal, Leo Messi s'est livré, évoquant notamment le fameux recours au burofax.

Lionel Messi a accordé un entretien à Goal, au cours duquel il a notamment expliqué pourquoi il avait chois d'annoncer sa décision de partir par burofax, lui qui a fini par rester au Barça.

Messi dévoile qu'il a utilisé cette méthode pour rendre sa démarche plus officielle.

«Le burofax devait rendre la démarche officielle d'une certaine manière. Tout au long de l'année, j'avais dit au président que je voulais partir, que le moment était venu de chercher de nouveaux objectifs et de nouvelles directions dans ma carrière. Il me disait tout le temps: 'Nous allons parler, pas maintenant, ceci et cela', mais rien. Le président ne m'a pas donné le moindre indice de ce qu'il voulait vraiment. Envoyer le burofax signifiait officiellement que je voulais partir et que j'étais libre et que je n'allais pas utiliser l'année optionnelle. Ce n'était pas pour aller contre le club, mais la façon de rendre officielle ma requête, parce que ma décision avait été prise."

Messi estime notamment que sans le burofax, sa requête serait tombée dans l'oubli, certainement ignorée par sa direction.

"Clairement. Si je n'avais pas envoyé le burofax, j'aurais dû continuer toute l'année sur l'année optionnelle. Ce qu'ils disent, c'est que je n'ai pas demandé à partir avant le 10 juin - mais je le répète, nous étions au milieu de toutes les compétitions et ce n'était pas le moment. Mais à part ça, le président m'a toujours dit 'quand la saison sera finie, c'est à toi de décider si tu restes ou pars', il n'a jamais fixé de date, et bien, c'était simplement pour rendre la chose officielle, mais pas pour me battre parce que je ne voulais pas me battre avec le club."