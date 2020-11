Barça, Martin Braithwaite fait le point sur sa situation

Depuis son arrivée sur le banc du , Ronald Koeman ne rêve que de Memphis Depay. Le coach néerlandais en pince pour son compatriote mais l’arrivée du capitaine lyonnais est suspendu à des ventes de joueurs chez les Catalans.

Avec le mercato hivernal qui se profile dans quelques semaines, le Barça a déjà listé les joueurs susceptibles de quitter le club. Parmi les indésirables, Martin Braithwaite arrive en bonne position.

Recruté en février dernier, le Danois n’a jamais vraiment fait l’unanimité auprès des supporters, qui ne comprennent toujours pas pourquoi le club a dépensé 18 millions d’euros pour l’ancien Toulousain.

"Je ne suis pas du tout les nouvelles. Je vis ma vie et je sais comment ça se passe. Bien sûr, j'entends des choses, mais je n'y prête pas attention. Le Barça est un immense club et beaucoup de choses sont écrites."

