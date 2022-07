Barça : Marcos Alonso se rapproche, Jordi Alba serein

Selon Bild, le Barça serait sur le point de recruter Marcos Alonso. Un concurrent pour Jordi Alba, qui ne s’inquiète pas pour sa place de titulaire.

Le FC Barcelone recrute à tous les postes… sauf dans les couloirs. Dani Alves est parti, et il n’a toujours pas été remplacé sur le côté droit, tandis que Sergiño Dest n’est pas assuré d’être titulaire. Côté gauche, même combat : Jordi Alba, malgré un déclin évident, n’a toujours pas de concurrent. Mais le mercato n’est pas fini, et le Barça pourrait trouver son bonheur à Chelsea.

Alonso annoncé après la tournée estivale ?

Selon plusieurs médias espagnols, les Blues ont communiqué à Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso qu’ils pourraient rejoindre Barcelone une fois leurs remplaçants trouvés. Et cela pourrait arriver rapidement concernant le latéral gauche puisque, selon Bild, l’accord serait imminent entre le Barça et Chelsea pour un transfert qui devrait être annoncé après la tournée aux USA.

La concurrence arrive donc enfin pour Alba. Inquiet, Jordi ? Absolument pas. "Je pense toujours que j'ai de la concurrence. Je suis motivé parce que je suis dans le meilleur club du monde. Le Barça m'a tout donné et c'est ma motivation quotidienne. J'ai beaucoup de chance. Je veux continuer à gagner des titres. C'est ce qui rend les gens heureux. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie", a-t-il estimé après la victoire dans le Clasico face au Real Madrid (1-0).

"À tout moment, un joueur peut arriver et te prendre ta place. Je l'assume comme je pense que nous devons tous l'assumer. Si un autre joueur signe pour jouer sur le côté gauche, c'est bien. Les recrutements sont très bons et de grande qualité, ils nous renforcent beaucoup. Ce que nous avions déjà était très bon, mais les ajouts que nous avons faits sont très bons. Nous avons une grande concurrence. Nous sommes sûrs que nous ferons très bien", a conclu Alba, pour qui l’équipe passe avant tout.