Barça, Indécis, Lionel Messi va parler dimanche

Deux jours après l’annonce du départ de Messi du Barça, une conférence de presse sera tenue dimanche au Camp Nou.

Dimanche devait être le jour de Messi. Le jour où l’international argentin devait se présenter devant les 3000 spectateurs présents pour le Trophée Gamper afin d’officialiser sa prolongation de contrat au Barça et de dévoiler les objectif du club.

Finalement, ce dimanche sera celui des adieux pour la Pulga après dix-sept ans sous les couleurs des Blaugrana en professionnels. Dans un communiqué envoyé, le club catalan a annoncé la tenue d’une conférence de presse à midi.

A l’image de ce qui s’était fait la saison dernière avec Luis Suarez, les adieux de Lionel Messi seront spéciaux à la vue des circonstances de la fin de cette histoire d’amour entre le sextuple Ballon d’Or et le Barça.

"Le fair-play financier ne nous a pas permis d'enregistrer le contrat avec lequel nous étions tombés d'accord avec Lionel Messi. Nous aurions pu l'enregistrer si nous avions accepté un accord avec la Liga qui prévoyait purement et simplement d'hypothéquer une grande partie des droits TV du club pendant un demi-siècle, ce que j'ai refusé", a déclaré le président du Barça, vendredi.

Après avoir eu la version du club et de Joan Laporta, serait-ce également le temps pour l’ancien numéro 10 barcelonais de faire la lumière sur son départ et annoncer le nom de son futur club ?

D'après L'Equipe, il est encore trop tôt pour le dire. En effet, Lionel Messi serait toujours indécis sur son avenir et aucune rencontre ne serait programmé avec le PSG, dimanche, d'où peut-être la tenue de cette conférence de presse.

Il est clair que cette dernière ne sera pas sans émotion et phrases croustillantes mais peut-être que le feuilleton Messi est encore loin d'être fini et nous réserve encore quelques surprises, comme c'est le cas depuis maintenant un an et les envies de départ de la Pulga.