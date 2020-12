Barça, Lionel Messi sanctionné pour son hommage à Diego Maradona

Buteur contre Osasuna, Messi avait rendu hommage à Maradona avec le maillot de Newell’s Old. Une célébration qui n’a pas plus à la Ligue espagnole.

Entre Lionel Messi et Diego Armando Maradona, il a toujours été question de comparaison. Tous les deux argentins, tous les deux gauchers et tous les deux virtuoses du ballon rond, tout était fait pour les comparer. Mais, c’était oublié à quel point « El Pibe de Oro » a joué un rôle important dans la carrière du Barcelonais.

D’abord en tant qu’idole de jeunesse avec notamment un passage dans le club de Newell’s Old Boys, club de cœur de Messi, puis comme celui de sélectionneur pendant deux années avec la sélection argentine. Messi et Maradona ont disputé la Coupe du Monde 2010 ensemble, même s’ils n’ont pas pu faire de miracles avec une élimination en quarts de finale contre l’ .

En apprenant la mort de Maradona, mercredi dernier, Lionel Messi, à l’image de tous les Argentins, a été profondément ému et attristé de la perte de l’idole de tout le pays. "Une journée très triste pour tous les Argentins et pour le football. Il nous laisse mais ne part pas, parce que Diego est éternel. Je garde tous les bons moments vécus avec lui et j’en profite pour transmettre mes condoléances à toute sa famille et ses amis. Repose en paix", a commenté le numéro 10 du Barça.

600 euros d'amende

Quatre jours après la disparition de Maradona, le sextuple Ballon d’Or a profité de la réception d’Osasuna au Camp Nou pour honorer sa mémoire. Buteur dans le festival offensif catalan (4-0), le capitaine des Blaugrana a enlevé sa tunique barcelonaise pour laisser apparaître celle de Newell’s avec le fameux 10 de Maradona.

Un clin d’œil qui a fortement plus à la famille d’«El Diez» et notamment Diego Maradona Jr. "C'était très touchant. Ce que Leo a fait était spécial, très beau. Cela m'a vraiment touché et m'a fait pleurer."

On ne peut pas en dire autant de la Ligue espagnole de football. Déjà averti d’un carton jaune par l’arbitre de la rencontre pour avoir enlever son maillot comme le veut le règlement, Lionel Messi a été sanctionné financièrement. La Commission des compétitions espagnoles a annoncé que la Pulga doit payer une amende de 600 euros et que son jaune est maintenu. Une décision que le devrait contester en appel.