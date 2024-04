Barça, Lewandowski fait les yeux doux à Ancelotti

Robert Lewandowski a envoyé un message fort à Carlo Ancelotti, dimanche.

Il y a une semaine, Robert Lewandowski affrontait avec le Barça, le Real Madrid de Carlo Ancelotti. Un duel qui a tourné à l’avantage de l’entraineur italien puisque le Real s’est imposé 3 buts à 2 grâce à un but de Jude Bellingham dans les derniers instants. Une semaine après, l’attaquant polonais a tenu des propos élogieux sur l’ancien coach du PSG.

Robert Lewandowski regrette Carlo Ancelotti

Avant de se retrouver en Espagne, Carlo Ancelotti et Robert Lewandowski ont déjà travaillé ensemble en Allemagne. Le technicien italien était notamment l’entraineur du Bayern Munich lors de la saison 2016-2017. Une collaboration qui n’aura pas duré puisqu’Ancelotti sera débarqué après seulement un an au grand regret de Lewandowski.

« C’était un nouveau pays, une nouvelle culture pour lui. Si Carlo retournait en Allemagne, il saurait exactement ce qu’il doit faire différemment. S'il était resté un peu plus longtemps et que nous avions surmonté la phase difficile avec lui, alors avec lui une époque aurait été possible », a déclaré le Polonais dans les colonnes du média allemand, Bild.

Lewandowski adoube Ancelotti

Même si leur collaboration n’a pas duré longtemps, Robert Lewandowski garde tout de même de bons souvenirs et une bonne image de Carlo Ancelotti. A en croire l’ancien goleador du Bayern Munich, le Mister avait tout pour le faire progresser dans sa carrière.

« Au Real Madrid, on le voit, les joueurs le suivent aveuglément. Carlo est un gars génial qui a toujours beaucoup parlé avec les joueurs. Cela m’a donné un sentiment spécial quand il était au Bayern. Pas seulement la confiance en moi, mais le sentiment que je peux franchir une ou deux étapes de plus dans ma carrière avec lui », a laissé entendre l’attaquant du Barça.