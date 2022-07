Barça : Lewandowski a fait une promesse à Xavi

Le buteur polonais, Robert Lewandowski, a conversé avec Xavi et lui a assuré que rejoindre le FC Barcelone était toujours sa priorité.

L'attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a assuré à l'entraîneur du FC Barcelone, Xavi, qu'il voulait toujours les rejoindre.

Ces derniers temps, des rumeurs ont fait état d’un intérêt du PSG ou de Chelsea envers l’international polonais de 33 ans. Des bruits qui ont provoqué de l’inquiétude dans le camp blaugrana. Et c'est pourquoi « Lewy » a pris la peine de contacter Xavi pour le rassurer quant à ses intentions.

Lewandowski et Xavi se sont vus à Ibiza la semaine dernière et Mundo Deportivo affirme que l'attaquant a dit à l'entraîneur du Barça qu'il n’avait qu’un seul et unique projet : rejoindre le Barça.

Le transfert de Lewandowski au Barça serait imminent

La feuille de route est claire et a été convenue avec Lewandowski et avec son agent, Pini Zahavi. Le président du Barca, Joan Laporta, est en contact permanent avec eux. Il s'est montré rassurant lorsque des informations négatives ont commencé à circuler sur sa possible signature ou des déclarations comme celles du président de LaLiga, Javier Tebas, affirmant que le Barça ne pouvait pas signer Lewandowski.

Zahavi a indiqué à Laporta qu'il faudrait 40 millions d'euros pour que son client quitte le Bayern et le Barça a fait une telle offre. Alors que le Bayern a déclaré publiquement qu'il voulait 60 millions d'euros, il se murmure que le champion d’Allemagne est disposé à accepter la proposition du Barça.

Le Bayern devrait valider la vente Lewandowski d'ici le 12 juillet, date à laquelle l'équipe doit reprendre l'entraînement d'avant-saison.