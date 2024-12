Barça - Leganes : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

FC Barcelone vs Leganes

Comment regarder le match de La Liga entre Barcelone et Leganes, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les deux équipes.

Barcelone cherchera à renouer avec la victoire en La Liga lorsqu'il accueillera Leganes à l'Estadi Olímpic Lluis Companys dimanche.

Avant sa victoire 3-2 en Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund en milieu de semaine, l'équipe de Hansi Flick avait fait match nul 2-2 avec le Real Betis lors de leur précédente rencontre en championnat. Leganes est au bord de la zone de relégation et a subi une défaite 3-0 contre la Real Sociedad le week-end dernier.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de diffusion en streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Barcelone - Leganes ?

La rencontre entre le Barça et Leganes sera à suivre ce dimanche à partir de 21h sur la chaine BeIN Sports 2. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe, BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) afin de regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour diffuser du sport.

Horaire et lieu du match Barcelone - Leganes

LaLiga - LaLiga Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match de La Liga entre Barcelone et Leganes se jouera à l'Estadi Olimpic Lluis Companys à Barcelone, en Espagne.

Il débutera à 21h, heure française

Infos des équipes et effectifs

Infos de l'équipe de Barcelone

Toujours sans les absents de longue date Marc-Andre ter Stegen et Marc Bernal, Ronald Araujo pourrait revenir à la compétition après avoir été nommé dans l'équipe pour le match contre Dortmund.

Par ailleurs, Ansu Fati et Andreas Christensen peuvent également faire partie de l'équipe puisqu'ils sont de retour à l'entraînement complet.

Ferran Torres pourrait céder sa place à Raphinha une fois de plus, tandis que Frenkie de Jong, Gavi et Fermin Lopez restent des options.

Infos sur l'équipe de Leganes

L'entraîneur des Los pepineros, Borja Jimenez, sera sans Darko Brasanac, Dani Raba et Enric Franquesa en raison de blessures, tandis que Valentin Rosier fait face à une suspension à cause d'un carton marquant la dernière fois.

Juan Cruz et Munir El Haddadi pourraient être intégrés dans le XI. Miguel de la Fuente devrait être à la pointe de l'attaque.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

Classements