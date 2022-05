Barça : Le retour d'Ansu Fati change beaucoup de choses

La Liga étant déjà réglée en faveur du Real Madrid, le FC Barcelone n'a plus que cinq finales à disputer pour atteindre les places qualificatives en Ligue des champions de la saison prochaine et garantir sa présence à la Supercoupe d'Espagne en Arabie saoudite, où huit millions d'euros sont en jeu, un chiffre qui serait très utile au club dans sa lutte pour redresser ses finances épuisées.

La deuxième place au classement est indispensable pour le Barça, qui doit battre Majorque et retrouver la confiance après trois défaites consécutives au Camp Nou, ce qui n'est jamais arrivé auparavant. Les défaites contre Cadix, l'Eintracht Francfort et le Rayo Vallecano ont laissé l'équipe avec une grande question en tête : que s'est-il passé depuis la victoire à Bernabéu ?

Ansu Fati, retour très attendu

Xavi est conscient que son Barça doit récupérer émotionnellement après les coups de l'élimination européenne et les défaites à domicile qui ont généré tant de doutes. "Il semblait que nous avions touché la clé et soudain nous avons perdu trois matchs", a déclaré l'entraîneur en conférence de presse avant le match de dimanche au Camp Nou.

"Nous devons nous motiver car c'est notre situation", a-t-il déclaré aux médias, devant lesquels il a assuré qu'Ansu Fati aura sa chance. "Il va jouer quelques minutes au moins", a-t-il admis après avoir expliqué que jeudi dernier, il a effectué un match d'entraînement "avec des pics de vitesse très élevés".

Ansu n'est plus sur le terrain depuis qu'il s'est blessé le 20 janvier à San Mames en prolongation des huitièmes de finale de la Copa del Rey. Il est entré en jeu à la 61e minute, mais sa cuisse n'a pas tenu au-delà de la 90e minute.

Dembélé incertain contre Majorque

Le coaching staff ne va pas forcer avec l'attaquant hispano-guinéen, mais le voit bien jouer des minutes dans cette dernière ligne droite de la saison avant de se concentrer sur une pré-saison qui devrait le mettre à 100% de son potentiel.

Contre Majorque, il entrera en jeu dans les dernières minutes si le jeu le permet pour aider une ligne d'attaque dans laquelle il y a encore un doute sur Dembélé, qui souffre d'une amygdalite ces derniers jours. Si le Français n'est pas titulaire, sa place sera occupée par Adama Traoré, qui sera associé à Aubameyang et Ferran Torres dans la ligne d'attaque.

En défense, Gerard Piqué est toujours incertain en raison d'une gêne persistante aux adducteurs qui l'a empêché de jouer contre le Rayo. Ronald Araujo et Eric Garcia devraient donc être titularisés, avec Dani Alves sur l'aile droite.

Et au milieu de terrain, le choix évident serait Busquets, Frenkie de Jong et Gavi, avec Pedri et Nico blessés. En plus des deux jeunes milieux de terrain, Xavi est également privé de Sergiño Dest et Sergi Roberto, tous deux blessés, et d'Óscar Mingueza et Braithwaite, atteints de coronavirus.