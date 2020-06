Barça, le père d'Ansu Fati dément la piste mancunienne

L'international espoir espagnol a été annoncé comme possible future recrue de MU, mais il n'y a aucun contact avec le club mancunien.

Le père d'Ansu Fati a refuté les rumeurs liant son fils à un transfert à , insistant sur le fait que "tous ceux qui quittent Barcelone veulent ensuite revenir". Les Red Devils se seraient positionnés il n'y a pas si longtemps pour ce prometteur élément en formulant une offre de l'ordre de 100M€, mais le a dit non.

Le joueur de 17 ans a fait ses débuts avec le Barça en août dernier et a depuis accumulé 26 apparitions, toutes compétitions confondues, et signant six buts. Plus tôt ce mois-ci, le directeur de Blaugrana, Xavier Vilajoana, a exclu la possibilité de vendre l'international espagnol U21, insistant sur le fait qu'il deviendrait un "acteur important dans les années à venir". Vilajoana a déclaré à Sport: "Pour nous, il n'y a pas d'histoire avec Ansu, nous n'avons jamais parlé de le vendre. Nous n'utiliserons pas de joueurs de l'académie pour gagner de l'argent. En principe, nous n'avons pas l'intention de vendre les joueurs qui, selon nous, formeront l'équipe première."

Bori Fati est également certain que le talentueux ailier restera sur place et dit qu'il n'a rien entendu de concret concernant tout intérêt potentiel du cador de la . Le père de la jeune star a déclaré à Cadena Ser: "Ansu ne peut pas encore être un titulaire au Barça. J'ai toujours été heureux depuis que mon fils est au Barça ... Je ne sais rien de Manchester United. Ansu et moi sommes à l'aise ici à Barcelone. Tous ceux qui quittent le Barça veulent ensuite revenir."

Fati est entré en jeu en deuxième mi-temps lors de la dernière sortie du Barça contre l'Athletic Club mardi dernier. L'équipe de Quique Setien ayant réussi à remporter une victoire 1-0 au Camp Nou pour rester sur les talons du , leader de la .