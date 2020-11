Barça, le groupe contre Osasuna avec Messi et Busquets

Le groupe du Barça avant la rencontre face à Osasuna en Liga ce dimanche a été dévoilé.

Le duo de Barcelone Sergio Busquets et Sergino Dest ont tous deux été inclus dans l'équipe de de Ronald Koeman pour affronter Osasuna au Camp Nou ce dimanche, ont confirmé les géants catalan via une publication Twitter.



Le milieu de terrain vétéran du Barça, Sergio Busquets, a raté les deux derniers matchs de Barcelone après avoir été blessé au genou en lors de la trêve internationale avec l' ce mois-ci.

Alors que l'Américain Sergino Dest a été remis en forme par Koeman ces dernières semaines, l'ancien arrière latéral de l' Amsterdam a joué 90 minutes lors de la victoire de Barcelone en milieu de semaine en face au .

Koeman fait toujours face à des problèmes de sélection en charnière centrale, avec Oscar Mingueza qui devrait continuer aux côtés de Clement Lenglet en l'absence de Gérard Piqué (blessé longue durée), alors que Jordi Alba et Dest devraient égayer les flancs de la défense catalane.

Busquets devrait revenir avec son partenaire Frenkie De Jong au milieu du terrain, après que l'international néerlandais se soit reposé lors du périple en en C1. Lionel Messi, qui s’est lui aussi reposé lors de la victoire sur Kiev, reviendra également dans le onze de départ pour la visite de l’équipe d'Osasuna au Camp Nou ce dimanche, à 14h00.

À noter que samedi soir, le a essuyé son 3eme revers de la saison. A domicile, les Merengue ont subi la loi de la modeste équipe d’Alavés (1-2) et ont perdu dans la foulée Eden Hazard sur blessure. Il s'agit donc pour le Barça d'enchaîner et de profiter du faux pas du rival madrilène. Les deux équipes ne sont guères sereines depuis l'entame de la saison avec des performances mitigées sur la scène locale. L' , très constant, risque d'en profiter dans la course au titre.

La compo probable du Barça face à Osasuna

Ter Stegen; Dest, Lenglet, Mingueza, Alba; De Jong, Busquets; Messi, Pedri, Dembele; Griezmann