Barça : Le cardiologue d'Aguero donne des précisions

En larmes, Sergio Aguero a annoncé sa retraite ce mercredi en raison d'un problème d'arythmie cardiaque détecté en octobre dernier en plein match. Un problème de santé à propos duquel son cardiologue, Roberto Peidro, a donné quelques précisions à Radio con Vos.

"Cela a été fait par un professionnel numéro un dans le monde et cela a été un succès, a-t-il affirmé à propos de l'opération de l'attaquant. Je pense qu'il a toutes les chances d’aller très bien.

"Nous pensons qu'une haute performance à ce stade de sa carrière, où il a atteint le maximum, impliquerait de risquer sa vie avec une surcharge cardiaque, physique et mentale, alors le conseil était d'arrêter.

"C'est une décision partagée. Il était très anxieux et quand j'ai vu l'étude, la première chose que je lui ai dit a été: ‘si tu étais mon fils, je te dirais: arrête ici’. Il l'a pris comme ça et puis le Dr Josep Brugada est venu et a également parlé avec lui et sa mère. Nous avons pensé que c'était la meilleure décision."

Une décision qui s'imposait au vu de la situation : "Les arythmies se seraient probablement répétées ou peut-être qu’elles ne se seraient pas répétées, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Avant le moindre doute, je lui ai dit que nous allions tous rester calmes et il l'a vu de cette façon aussi."

Le médecin a également affirmé que ces soucis de santé d'Aguero n'avaient rien à voir avec le suites du covid ou le vaccin. "Cela n’a rien à voir. Le plus courant est que cette petite cicatrice est produite par un virus qui s'est produit à un moment de votre vie et qui n'a même pas été détectée, mais ce n'est pas une myocardite Covid", a-t-il rassuré.

"Cela n'a pas non plus de corrélation avec l'arythmie qu'il avait lorsqu'il était adolescent. Jusqu'à l'annonce, je n'ai parlé à personne, car cela fait partie du secret professionnel. Sergio m'a autorisé à parler aux médias et à expliquer."

Et le cardiologue de conclure : "Pour le moment, nous pensons que tout va bien et que cela ira très bien, mais bien sûr nous devrons faire des études périodiquement."