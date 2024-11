Barça - Las Palmas : Diffusion TV et en clair, meilleur streaming et compos probables

Comment regarder le match de La Liga entre Barcelone et Las Palmas, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les équipes.

Barcelone défie Las Palmas en La Liga au Stadium Olympique Lluis Companys ce samedi.

Les hôtes ont une avance de quatre points en tête du classement de la Liga, mais ils doivent continuer à gagner pour repousser la menace du Real Madrid, deuxième, qui a un match en moins. Ils seront en pleine confiance, après leur victoire 3-0 sur Brest lors de la rencontre européenne de milieu de semaine.

Las Palmas a perdu son dernier match 2-3, et sera désespéré à l'idée de renouer avec les résultats positifs. Cependant, ils trouveront cela extrêmement difficile contre les hôtes qui sont les favoris.

Ci-dessous, GOAL vous livre tout ce que vous devez savoir sur comment regarder, y compris la chaîne TV, les détails de streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Barça - Las Palmas ?

La rencontre entre le Barça et Las Palmas sera à suivre ce samedi 30 novembre à partir de 14h sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via BeIN Connect.

Comment regarder de n'importe où avec VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder les matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Heure du coup d'envoi Barcelone vs Las Palmas

LaLiga - LaLiga Estadio Olimpico Lluis Companys

Le match se jouera au stade Olímpico Lluis Companys samedi, avec un coup d'envoi à 14h, heure française.

Nouvelles de l'équipe & effectifs

Informations sur l'équipe de Barcelone

Barcelone a reçu une bonne nouvelle avant le match de samedi, avec Lamine Yamal qui devrait faire son retour après une blessure à la cheville.

Ferran Torres devrait également être disponible, mais Ronald Araujo, Ansu Fati, Marc Bernal, Andreas Christensen, et Marc-André ter Stegen figurent sur la liste des absents.

Informations sur l'équipe de Las Palmas

De son côté, Las Palmas avait un effectif au complet lors de son récent match contre Majorque.

Aucune nouvelle préoccupation concernant les blessures n'a été signalée, laissant l'équipe en pleine forme pour le choc de samedi.

Forme

Historique des confrontations

Classements