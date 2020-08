Barça, Laporta traite Bartomeu de "lâche" dans l'affaire Suarez

Joan Laporta regrette le manque de respect témoigné selon lui par les dirigeants du Barça à Luis Suarez.

"Pauvre Barça aux mains de ces incompétents". Ancien président à succès du Barça, Joan Laporta ne mâche pas ses mots et ne retient pas ses coups.

L'ex-boss du Barça a dézingué l'équipe dirigeante actuelle, tançant tout particulièrement Josep Maria Bartomeu, le président du Barça. Laporta s'est exprimé notamment sur la vente de Luis Suarez, qu'il "soupçonne" d'être un stratégème pour pouvoir vendre Lionel Messi plus facilement, les deux hommes étant proches.

Mais c'est surtout la manière dont l'Uruguayen a été traité qui met en pétard Laporta, qui s'est méthodiquement attaqué à Bartomeu et consorts sur Twitter.

"Ils ont dit à Suarez qu'ils ne comptent plus sur lui par téléphone ? Cela me semble être un acte de lâcheté de la part du président et un manque de respect envers le joueur. Cette manière d'agir est incorrecte, elle nuit à l'image du club", a ainsi regretté Laporta.