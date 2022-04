Barça : Laporta se félicite du deal avec Spotify

Le partenariat ayant été enfin ratifié par l’ensemble des parties concernées, le président des Blaugrana est ravi de lever le rideau sur une nouvelle ère au Camp Nou.

Le FC Barcelone a en effet acté l'accord de sponsoring du club avec le service de musique Spotify. Le géant du streaming a passé un deal avec les Blaugrana d'une valeur de plus de 280 millions d'euros.

L'accord, qui prévoit que le stade sera baptisé "Spotify Camp Nou" et que les maillots seront modifiés au cours des prochaines saisons, a été approuvé en principe le mois dernier. Mais il devait être ratifié par les parties prenantes de Barcelone, dont les supporters. Et c’est désormais le cas, à la grande joie du président du club, Joan Laporta, qui a déclaré que ce changement renforçait à la fois le contrôle démocratique du club et sa vision de l'avenir.

"Des jours comme aujourd'hui renforcent notre caractère unique et notre modèle de club", a déclaré Laporta. "C'est un privilège que les délégués puissent voter et décider. C'est une fierté d'avoir ce modèle de club. Nous devons le maintenir et tant que je serai président, vous serez toujours les propriétaires du FC Barcelone. L'accord surpasse tous les accords que le Barça a eu dans son histoire."

Qu'est-ce que l'accord avec Spotify assure au Barça ?

En plus d'apporter une stabilité financière bien nécessaire aux Blaugrana après plusieurs années de difficultés financières, l'accord avec Spotify permettra à la marque d'être associée à d'autres lieux que le Camp Nou.

Spotify deviendra le principal sponsor maillot du Barça à partir de la saison 2022-23, ainsi que le sponsor des équipements d'entraînement et de l'équipe féminine.

En outre, le Camp Nou rénové sera doté d'une capacité de diffusion en continu, conformément au modus operandi de la société.