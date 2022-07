Barça : Laporta promet encore des arrivées en défense

Le président blaugrana est revenu sur le mercato agité du club depuis le début de l'été, sans oublier de promettre de nouvelles arrivées.

Le FC Barcelone a obtenu les signatures de Robert Lewandowski et Raphinha ces derniers jours et son président, Joan Laporta, a assuré qu'il allait maintenant chercher à renforcer sa défense.

Les pistes se nomment César Azpilicueta, Marcos Alonso et Jules Koundé pour renforcer un secteur défensif où certains joueurs pourraient partir.

"Xavi nous a orientés vers une série de joueurs"

Interrogé sur le sujet, Laporta ne s'est pas caché : "Maintenant, il est temps de travailler sur la défense. Xavi nous a orienté vers une série de joueurs et j'espère que les Culés pourront prendre un peu plus de joie.

"Nous étions en concurrence avec des équipes comme le PSG et Chelsea pour signer Robert et il voulait venir ici. Nous devons le remercier pour cela. Ça et la pression maximale qu'il a dû subir", a-t-il déclaré à "TUDN".

La venue de l'avant-centre polonais a ravi Laporta : "Le Barça a besoin d'un buteur, d'un attaquant incisif, comme toutes les grandes équipes. Robert est une mitrailleuse. Il a remporté le Soulier d'or à plusieurs reprises. Il garantit des buts et chaque grande équipe a besoin d'un attaquant qui garantit des buts.

"Avec lui, avec Ansu, avec Auba, nous avons une garantie de but. Aujourd'hui, les carrières sont plus longues. En plus de cela, sa femme est nutritionniste. Quand tu as une femme qui prend soin de toi...".

"Mon rêve est que le Barça redevienne une référence mondiale"

Le président du Barça se verrait bien reconstruire un effectif de tout premier plan, capable de lutter pour remporter les titres les plus prestigieux. D'où la volonté de faire venir de nombreux nouveaux joueurs.

"Mon rêve est que le Barça redevienne une référence mondiale et nous travaillons dans ce sens", a-t-il poursuivi.

"Si l'économie ne se redresse pas, c'est très difficile. Nous y arrivons, mais nous devons travailler encore plus dur. Le football n'attend pas. Nous devons le faire maintenant.

"Avec Dembélé, Raphinha, Lewandowski, Kessié, Auba, Ferran... Je pense que Mateu Alemany et Jordi Cruyff font du bon travail."

Patience : "Je suis détendu par rapport aux leviers et aux signatures. Nous voulons construire une équipe compétitive, donner à Xavi les outils pour avoir une bonne équipe et je pense que nous sommes sur la bonne voie".