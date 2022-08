Barça - Laporta : "Koundé est un joueur important pour Barcelone"

Le président catalan s'est réjoui de la signature de Jules Koundé, qui a été présenté ce lundi à la presse par son nouveau club.

Le Barça a officiellement présenté Jules Koundé à la presse ce lundi, quelques jours après l'arrivée du défenseur tricolore en Catalogne.

"Koundé a toujours montré son intérêt à venir au Barça"

L'occasion pour le président, Joan Laporta, de souligner l'importance du nouveau joueur de l'effectif de Xavi.

"Je lui souhaite la bienvenue car c'est un joueur important pour Barcelone. Nous avons signé un joueur qui est très cher à l'entraîneur, qui a beaucoup insisté pour signer Jules afin de renforcer la défense", a-t-il affirmé.

"Nous lui sommes très reconnaissants car il a toujours montré son intérêt à venir au Barça et il a résisté. Merci au secrétariat technique parce qu'ils ont conclu une grande signature et merci aussi à son agent et à sa famille qui sont ici.

"C'est un grand joueur qui a montré ses qualités dans le football espagnol et il s'est adapté. Il est très impliqué dans l'adaptation à la vie au club et dans le pays. Nous sommes très heureux car nous construisons une équipe de plus en plus compétitive."

"Le Barça a une dette morale envers Messi"

Laporta a également été interrogé sur d'autres sujets, à commencer par l'éternelle question concernant Léo Messi.

"Je ne vais pas faire de commentaires parce que c'est un joueur du PSG, a-t-il répondu. Je ne ferai plus de commentaires. Je pense que le Barça a une dette morale envers Leo et nous verrons, il est dans nos mémoires."

Le président blaugrana a également évoqué la suite du mercato, alors que Raphinha, Lewandowski, Kessié et désormais Koundé ont rejoint le club et que le rumeur Bernardo Silva se fait persistante.

"Nous devons d'abord enregistrer les joueurs que nous avons signés. Après cela, nous verrons ce que nous pouvons faire si l'entraîneur nous demande des renforts supplémentaires", a-t-il tout simplement indiqué.