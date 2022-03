Barça : Laporta calme le jeu pour la prolongation de Dembélé

L'avenir d'Ousmane Dembélé reste toujours en suspens, alors que l'ailier du Barça n'a toujours pas prolongé son contrat en Catalogne.

"Xavi a dit qu'il comptait sur lui"

Alors qu'il sera libre en juin après avoir refusé l'offre proposée au début de l'hiver, les Blaugrana espèrent encore voir le champion du monde tricolore rester. Mais pas à n'importe quel prix.

"Dembélé est un garçon formidable, charmant, en tout cas il ne nous a pas causé de problèmes depuis que nous avons pris les rênes du club", s'est réjoui le président Joan Laporta dans une interview pour Mundo Deportivo.

"Peut-être voyons-nous le meilleur Dembélé depuis qu'il est au Barça, c'est sûr. Xavi le gère à merveille. Mais nous lui avons fait une offre de prolongation qui a expiré le 20 décembre dernier. Il a décide de ne pas profiter de ce renouvellement."

"Maintenant, Xavi a dit qu'il comptait sur lui car c'est un joueur qui fait la différence. Mais pour le moment, nous n'avons aucun nouvelle qu'il veuille continuer."

"Tous ceux qui resteront devront accepter les niveaux de salaire que nous fixons"

Le jeune homme sera toujours le bienvenu pour signer une prolongation à l'issue de la saison, mais selon les termes que décidera le club.

"A la fin de la saison, je suppose que d'une certaine manière, il y aura des discussions mais aux niveaux de salaire que nous établissons", poursuit Laporta.

"Nous fixons déjà des niveaux de salaire que tous ceux qui resteront la saison prochain devront accepter. Des niveaux qui doivent maintenir la pérennité et l'équilibre du club et de l'effectif."

Le président espère que la présence de joueurs comme Umtiti ou Aubameyang dans l'effectif pourront aider à convaincre l'ancien joueur du Borussia Dortmund.

"Nous sommes des gens qui dialoguent. En plus maintenant avec Aubameyang et Umtiti, ils s'entendent très bien et il y a une bonne ambiance. Je le vois heureux."