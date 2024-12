Barça : La Yamal-dépendance fait des ravages

La défaite 2-1 à domicile contre Las Palmas samedi dernier a permis au Barça de rester sur trois matches sans victoire.

À un moment donné, l’équipe de Hansi Flick avait neuf points d’avance sur le Real Madrid, mais si les champions en titre gagnaient leurs deux matches en retard, les Catalans chuteraient à la deuxième place du classement.

La tendance commune de ces trois matches est que Lamine Yamal n’a pas été titulaire. La sensation de 17 ans a complètement manqué le match contre la Real Sociedad et le Celta Vigo en raison d’une blessure, tandis qu’il n’a pu être titulaire que contre Las Palmas.

De plus, il n’a pas non plus été titulaire lors de l’autre match de Liga que Barcelone n’a pas gagné, à savoir une défaite 4-2 contre Osasuna. Selon Sport, l’équipe de Flick a remporté tous les matches où l’adolescent a été titulaire, mais n’a pas réussi à gagner ceux où il n’a pas été titulaire.

Cela montre que Barcelone compte sur Lamine Yamal, et surtout plus qu’ils ne le pensaient.