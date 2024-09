Barça, la nouvelle magouille

Le FC Barcelone cherche désespérément des revenus depuis cinq ans, et il n'y a plus aucun souci de savoir d'où et de qui vient ces revenus.

Cet été, alors que Barcelone se battait à nouveau contre sa limite salariale, il a rencontré le géant de la construction saoudien NEOM pour explorer des opportunités potentielles. Selon MD, qui cite Forca Barca AR et divers médias saoudiens, les dirigeants du FC Barcelone ont rencontré NEOM dans un hôtel de Riyad. Cette entreprise est responsable du grand projet de développement urbain de Tabuk, dans le nord-est de l'Arabie saoudite, et le président Joan Laporta devait assister à la réunion, mais a dû se retirer à la dernière minute. Curieusement, son ami proche, selon ses propres termes, et l'agent israélien Pini Zahavi étaient également présents. Le Barça prêt à tout pour survivre Le FC Barcelone proposait des packages de sponsoring pour son équipement d'entraînement, sponsorisant le Barça Atletic, l'équipe de basket-ball, les loges VIP du Camp Nou et d'autres options également, mais NEOM a refusé de s'impliquer. Ils ont toutefois exprimé leur intérêt à ce que Barcelone assume un rôle pastoral dans la formation des footballeurs saoudiens et éventuellement la création d'une franchise en Arabie saoudite. Ils devraient à nouveau rencontrer Barcelone dans les semaines à venir. L'article continue ci-dessous Depuis que le FC Barcelone a choisi Qatar Airways comme premier sponsor sur son maillot, il a continué à contribuer à des projets sociaux, mais n'a pas accordé beaucoup d'attention aux antécédents de ses partenaires en matière de droits de l'homme.