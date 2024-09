Barça, la blessure très grave

FC Valence vs FC Barcelone

Les pires craintes se sont confirmées pour une star du Barça qui va manquer un an.

L'entraîneur du Barça Hansi Flick a déclaré que sa troisième victoire à la tête du club aurait été heureuse si le milieu de terrain Marc Bernal n'avait pas été blessé. Le joueur de 17 ans est sorti dans les derniers instants de la victoire 2-1 contre le Rayo Vallecano après s'être tordu le genou.

Les pires craintes se sont confirmées le lendemain : Bernal s'est déchiré le ligament croisé antérieur et a endommagé son ménisque, sans doute la plus redoutée des « blessures habituelles » du football. Lundi, les Blaugrana ont confirmé que Bernal avait subi une opération réussie du genou et qu'il serait absent pendant 12 mois en théorie.

L'article continue ci-dessous

La blessure de Bernal a été un coup dur pour Barcelone et Flick. Après une pré-saison prometteuse, l'entraîneur allemand semblait avoir un rôle important cette saison au milieu de terrain, comme en témoigne le fait qu'il ait débuté les trois matchs du début de saison. Flick a noté que Marc Casado et Eric Garcia étaient leurs principales alternatives, soulignant à quel point l'équipe blaugrana est solide cette année.