Barça : l’espoir Riqui Puig se dirige vers Los Angeles

Selon les informations du quotidien espagnol AS, l’espoir du FC Barcelone n’entre pas dans les plans de Xavi et s’apprête à partir.

Fin de l’histoire pour Riqui Puig. Ou simplement un au revoir, mais le milieu de terrain formé à La Masia se dirige bel et bien vers la sortie au FC Barcelone, lui qui n’entre pas dans les plans de l’entraîneur Xavi pour la saison à venir.

Un choix surprenant

Et sa destination va vous surprendre puisque, selon le quotidien espagnol AS, Puig s’apprête à traverser l’Atlantique pour rejoindre le Los Angeles Galaxy, pensionnaire de Major League Soccer, le championnat nord-américain ! Une ligue habituellement réservée aux joueurs en fin de carrière…

Mais à 22 ans, le Blaugrana va bel et bien signer en MLS. Un choix de carrière forcément surprenant, encore plus pour un joueur à qui on promettait, à terme, une place de choix au sein de l’effectif barcelonais. Mais de Valverde, Setién, Koeman à Xavi en passant même par Barjuan, Puig n’a pas réussi à convaincre.

Puig "offert" à LA ?

À tel point que, selon le média espagnol Relevo, le Barça aurait presque "offert" son éternel espoir à Los Angeles en ne réclamant aucune indemnité de transfert. Le club catalan aurait tout de même inséré une clause de rachat ou un pourcentage sur une future revente.