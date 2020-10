Barça, Koeman pas inquiet avant le Clasico

Le coach du Barça s'est exprimé en conférence de presse avant le Clasico de samedi et n'est pas inquiet.

Après s'être incliné en à , le Barça a enchaîné avec un large succès en Ligue des Champions face à la modeste équipe de Ferencvaros.

De quoi faire le plein de cofiance avant le Clasico de , prévu face au grand rival du ce samedi selon Ronald Koeman. Un Real qui n'est d'ailleurs pas au top de sa forme, loin s'en faut.

« C’est un Clásico et il y a toujours de la pression, mais je suis toujours prêt pour des matchs comme celui-ci. Une victoire aidera à gagner en confiance et les joueurs le méritent pour le travail qu’ils font chaque jour, pour l’ambition qu’ils montrent », a glissé le technicien néerlandais en conférence de presse ce vendredi.

« Nous nous attendons à un Madrid plus compact, avec moins d’espace (à exploiter). La participation possible de Ramos influencera cela. Les matches Clásico sont des rencontres qui se décident sur des petits détails et ce sera étrange de jouer celui-là sans le public. Pourvu qu’on le retrouve bien », a-t-il ajouté.

Pour rappel, la saison dernière, le Barça n’a gagné aucune de ses deux oppositions face à Madrid. La prudence reste donc de mise...