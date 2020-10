Barça, Koeman souligne les progrès de Griezmann

Le coach du Barça, Ronald Koeman, s’est dit content par ce que montre son attaquant français depuis quelques jours.

La roue est-elle en train de tourner en faveur d’Antoine Griezmann ? On pourrait le penser au vu de la semaine qu’il a vécue.

L’attaquant français du Barça a retrouvé une place de titulaire après deux matches sur le banc. C’était à l’occasion du duel contre la en Ligue des Champions. Et s’il n’a pas marqué face aux Bianconeri, il a livré une copie plutôt correcte, et qui tranche avec celles qu’il produisait avant. Un bon match et qui fut suivi par des compliments adressés à son endroit par Ronald Koeman.

"Griezmann manque de réussite"

Après avoir déjà salué sa performance mercredi soir, le coach blaugrana a de nouveau applaudi l’international tricolore, ce vendredi en conférence de presse. « Je n'ai aucune critique à faire, car il donne tout à l'entraînement. J'espère qu'on aura un peu de chance avec lui, car ce serait bien qu'il marque pour être plus détend », a-t-il déclaré.

La balle est désormais dans le camp de Griezmann. A lui de ne pas décevoir et de confirmer son regain de forme. Il sera attendu au tournant samedi à l’occasion du match de contre Alaves.

A noter qu’en six matches joués cette saison, toutes compétitions confondues, l’ancien joueur de l’ n’a toujours pas délivré le moindre geste décisif. Une panne sèche qu’il serait bien inspirer de stopper.