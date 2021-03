Barça, Koeman "lassé" par les questions sur son avenir

Le coach néerlandais voit constamment sa position être remise en question et cela commence à sérieusement l'agacer.

Ronald Koeman commence à être «fatigué» des rumeurs incessantes sur son avenir en tant que coach de Barcelone, le Néerlandais faisant la sourde oreille lorsqu'il a été invité à parler de Xavi ou de Mikel Arteta, les techniciens pressentis pour lui succéder.

Le Hollandais savait qu'il arrivait dans un contexte compliqué en revenant au Camp Nou en tant que successeur de Quique Setien à l'été 2020.

Des batailles sur le terrain et hors du terrain ont été livrées dans la campagne actuelle et des questions continuent d'être posées sur la durée pendant laquelle le coach néerlandais de 57 ans restera en place, d'autant plus que les candidats à la présidence du club ont leur propre opinion sur qui devrait tenir la barre.

"L'important est de rester concentré sur l'équipe"

Koeman a déclaré aux journalistes quand il a été interrogé à nouveau sur son avenir avant un déplacement en Liga à Osasuna samedi: "Les gens et les médias sont intéressés à publier des noms et à créer une controverse. Le plus important pour moi est de ne pas m'en occuper et de me concentrer sur la préparation de l'équipe pour les matches à venir. Donc, ça ne m'intéresse pas et ne m'ennuie pas quand j'entends des noms comme Xavi et d'autres."

L'article continue ci-dessous

"Enfin, un nouveau président sera élu ce week-end et il prendra les décisions. Nous parlerons. J'en ai assez de ce genre de questions et je le suis depuis un moment", a ajouté l'ancien sélectionneur batave, avant de reconnaitre "qu'avoir un président dans un club comme Barcelone est si important parce que c'est le plus grand club du monde, donc c'est important pour connaître l'avenir - qu'il s'agisse de mon [futur], de l'équipe ou d'améliorer les choses."

L'ancien milieu de terrain Xavi est celui qui est désigné comme favori pour prendre les destinées de l'équipe catalane. Le candidat à la présidentielle Victor Font a régulièrement déclaré qu'il chercherait à mettre le champion du monde 2010 sur le banc si jamais il venait à être élu. L'actuel manager d'Arsenal, Arteta - un autre natif de Catalogne qui a déjà représenté le club - a également vu son nom mentionné comme un remplaçant potentiel de Koeman. Goal, cependant, a appris que ces spéculations ne se reposent sur rien et qu'aucune discussion n'a encore eu lieu.

Pour rappel, Koeman a paraphé un deal de deux ans avec Barcelone l'été dernier. Si avant cette date, le club se décide à le licencier, il aura alors à lui verser des indemnités.