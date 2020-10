Barça, Koeman fait le bilan du mercato

Ronald Koeman, l’entraineur du Barça, a affirmé être très satisfait de l'effectif du club catalan au terme du mercato

Dans un entretien accordé au site du club, le nouveau coach du Barça a indiqué qu’il est prêt à faire les moyens du bord, même si le Barça a échoué dans sa quête d'obtenir Memphis Depay et Eric Garcia.

« Je suis satisfait de l’équipe que nous avons. Nous avons essayé de nous améliorer: sur certaines cibles, nous avons fait cela, et sur d’autres, on n’a pas réussi mais c’est aussi en partie à cause de la situation financière du club. Nous devons l’accepter et travailler dur », a-t-il analysé.

Koeman a d'ailleurs déjà fait son choix tactiquement parlant après avoir étudié les joueurs à sa disposition.

« Avec cette équipe et avec ces types de joueurs, je pense que le 4-2-3-1 est la meilleure formation. Au vu de la qualité que nous avons, ce dispositif tactique est parfaite pour l’équipe », estime-t-il.