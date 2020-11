Barça, Koeman en veut à ses joueurs

Barcelone a perdu 1-0 à l'extérieur contre l'Atletico Madrid samedi soir, Marc-André ter Stegen ayant commis une erreur qui a permis à Yannick Carrasco de marquer, et Ronald Koeman a exprimé sa frustration. Alors que les deux équipes étaient sur le point d'aller en pause sur le score de 0-0, Carrasco a pu capitaliser sur l'erreur de l'Allemand pour donner aux Rojiblancos une avance de 1-0 qu'ils allaient conserver.

"Nous avons bien joué en première période, mais une équipe comme Barcelone ne peut pas encaisser un but à la 47e minute comme nous l'avons fait", a déclaré Koeman dans sa conférence de presse d'après-match.

Il y a eu un moment de panique pour Barcelone alors que Gerard Piqué s'est blessé à l'heure de jeu, et Koeman craint que les blessures de l'arrière central et de Sergi Roberto ne soient graves.

