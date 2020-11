Barça, Koeman défend le bilan offensif dérisoire de Messi

Présent en conférence de presse, Ronald Koeman a défendu son attaquant vedette Lionel Messi, peu inspiré dernièrement.

L'entraîneur du , Ronald Koeman, a clairement indiqué que Lionel Messi traverse des périodes décevantes devant le but comme n'importe quel autre joueur.

L'Argentin n'a pu marquer que depuis le point de penalty que jusqu'à présent cette saison, mais le Néerlandais ne s'inquiète pas pour son joueur vedette, ni pour les images de lui marchant à la 93e minute lors du dernier match du Barça à Kiev en C1, qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux.

"C'est un grand joueur. Il a encore beaucoup de qualité et il le montre", a déclaré Koeman lors de la conférence de presse d'avant-match de vendredi.

"Je sais qu'il a marqué des penaltys et qu'il fait toujours une différence ... Il est toujours un joueur décisif. Nous voulons le mettre sur le terrain où nous pouvons faire mal à l'opposition."

"Il est très important, surtout en attaque. Il a joué dans différentes positions, comme un faux neuf, sur l'aile ... Nous voulons l'avoir là-haut [près du but de l'opposition]. Il cause toujours des problèmes à l'adversaire.Je le vois fort. Et il aime toujours ce sport. Il est un gagnant, et il le montre. Comme tout le monde, il a des moments plus compliqués et le ballon ne rentrera pas", a louangé le coach batave, défendant La Pulga bec et ongles.

"Vous pouvez avoir une image d'un joueur quand il marche. Je ne l'ai pas vu et je ne suis pas intéressé. Mes pensées sur son attitude sont très bonnes. Je ne suis pas d'accord avec l'idée de créer une controverse. Si avec un 2-1 et à la 93e minute, vous obtenez une image de lui en train de marcher ... vous ne pouvez pas être plus attentif aux images qu'au travail. Je ne suis pas d'accord", a-t-il tonné.