Barça, Koeman confirme l'existence d'une liste d'indésirables

L'entraîneur du Barça, Ronald Koeman, confirme l'existence d'une liste d'indésirables et d'une liste de souhaits au Barça.

Barcelone est prêt à reprendre l'action avec un voyage potentiellement difficile à Bilbao où le club blaugrana affrontera l'Athletic, mais Ronald Koeman s'est concentré sur la fenêtre de transfert de janvier, admettant qu'il a dressé une liste des départs possibles et de joueurs qu'il souhaite amener dans le club.

Le bon sens suggérerait qu'Eric Garcia et Memphis Depay figurent sur cette liste car ils étaient deux cibles principales cet été, bien que l'on ne sache pas dans quelle mesure Los Cules pourront être actifs compte tenu de leurs souciséconomiques actuels.

"J'ai dressé une liste des de maillons faibles et des joueurs que je pense qu'il serait intéressant de faire intervenir", a expliqué Koeman lors de sa conférence de presse d'avant-match. "Tout entraîneur considère toujours le mois de janvier comme un moment où l'équipe peut être améliorée. Je ne suis pas différent, mais cela dépend du club."

La forme de Barcelone a été irrégulière cette saison alors que Koeman a cherché un système idéal, mais l'ancien entraîneur de reste convaincu du bien fondé de son travail.

"L'équipe essaie de jouer de la même manière que nous soyons à domicile ou à l'extérieur", a ajouté Koeman. "Nous voulons créer un danger et avoir des opportunités de marquer, mais loin de chez nous, nous n'avons pas eu l'efficacité qu'une équipe comme Barcelone devrait avoir."

"Nous avons également commis des erreurs en défense, nous sommes une équipe qui crée beaucoup d'occasions, mais notre pourcentage de conversion est très faible."

L'un des points forts de la campagne a été l'émergence de Sergino Dest au poste d'arrière droit, à la fois sur le terrain en termes de performances et en dehors du terrain alors qu'il n'a jamais évité une demande des médias après un résultat difficile.

Koeman a été impressionné par le défenseur américain, mais réaffirme sa conviction qu'il y aura des hauts et des bas en cours de route avec un talent d'un si jeune âge.

"Dest a des hauts et des bas pendant les matches, il a très bien commencé pour nous mais il a 19 ans et a besoin de temps pour s'adapter", a confirmé Koeman. "Comme tout footballeur, il a le droit de faire des erreurs et de s'améliorer. Je ne suis pas déçu de lui parce qu'il est jeune et que ces choses sont normales."