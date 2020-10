Barça, Koeman avoue que Griezmann "a joué de malchance" face à la Juve

Titularisé en pointe face à la Juventus, l’attaquant a touché le montant dès le début de la rencontre avant de trop croiser une frappe.

Après deux matches débutés sur le banc de touche face à Ferencváros puis dans le Clasico contre le , Antoine Griezmann a retrouvé le onze titulaire du Barça dans le choc contre la Turin. Preuve que Ronald Koeman a entendu les demandes du Français, ce dernier a été aligné en pointe aux côtés de Lionel Messi, Ousmane Dembélé et Pedri.

En panne de confiance depuis le début de la saison, Griezmann avait une occasion en or de faire taire les critiques, en se montrant décisif dans une rencontre importante. Malheureusement, le champion du monde n’a pas les dieux du football avec lui. Dès le début de la rencontre, le Maconnais a vu sa frappe lourde heurter le montant de Szczesny (2eme).

Si sa relation avec Messi a été intéressante, Antoine Griezmann va sûrement ruminer cette occasion ainsi que sa frappe trop croisée à un quart de la fin. Malgré tout, Koeman a souligné la prestation de son attaquant.

"Nous avons eu de très bonnes chances de marquer plus de buts. Antoine (Griezmann) a joué de malchance ce soir. Sa première frappe en début de match, il ne peut pas mieux faire et pareil pour le second. Il doit continuer à travailler mais il se procure des occasions, ce qui est positif."