Barça, Iniesta tresse des louanges à Ousmane Dembélé avant le Clasico : "Un génie"

Dans un entretien exclusif à Goal et DAZN, Andrès Iniesta a évoqué les Clasicos entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Andres Iniesta s'est expliqué sur les clasicos du passé, ceux du présent et l'avenir du Barça dans un entretien ancré dans l'actualité et accordé à Goal et DAZN. S'il admet que "le Barça possède un avantage" au classement, l'ancien milieu emblématique du club catalan rappelle que la Liga "ne peut être gagnée en février", lui qui se méfie de la capacité de réaction du Real Madrid avant une semaine marquée par deux Clasicos.

Iniesta admet nénmoins que la saison du Real Madrid n'a pas été un long fleuve tranquille : "Il y a eu quelques matches en première partie de saison où ils ont perdu des points. D'où l'avantage du Barça. Le Real se battra jusqu'à la fin et est toujours en Copa et en C1", a-t-il analysé. L'homme aux 30 clasicos dans sa carrière retient quelques matches mémorables : "Les victoires 6-2 et 4-0 à Bernabeu étaient très spéciales. Nous avions gagné 5-0 à Barcelone", se souvient le milieu de terrain qui joue au Vissel Kobe, au Japon, d'où il a regardé le dernier clasico, très tard dans la nuit... "Le match avait débuté peu après minuit. Je ne sais pas comment faire cette fois. À trois ou quatre heures du matin ce sera très compliqué".

Mais Iniesta a aussi parlé du présent et des joueurs actuels du Barça, à commencer par Arthur, qu'il voit comme son successeur : "Oui, définitivement, il a une forte personnalité et sait toujours quoi faire avec le ballon. Mais il est jeune et a besoin de temps pour s'adapter à l'équipe".

Autre jeune prometteur du Barça, Ousmane Dembélé. Iniesta a déjà dit beaucoup de bien de l'international tricolore par le passé, lui qui estime beaucoup l'ancien joueur du BvB : "C'est un joueur très spécial qui peut décider des matches tout seul. Ousmane est très joueur, très rapide et déterminé. Il aide le Barça avec son génie. Il marque régulièrement cette saison. Il peut devenir un joueur très, très important pour le Barça à l'avenir".

Mais Iniesta connaît aussi ses classiques et garde un oeil averti sur les dernières prouesses de Leo Messi : "Je continue à apprécier son jeu. Il est et restera un joueur qui fait la différence. Il marque plus de buts que n'importe qui et continue à donner des passes décisives. Il peut faire tout ce qu'il veut, aussi longtemps qu'il le voudra".