Barça : Hansi Flick s'avoue vaincu

Monaco vs FC Barcelone

Le FC Barcelone s’est incliné lors de son premier match de la saison 2024-25 de la Ligue des champions, jeudi, face à Monaco (2-1).

Les Catalans ont dû jouer plus de 80 minutes à dix en raison de l’expulsion précoce d’Eric Garcia, et malgré une remontée d’un but en retard, ils ont finalement été battus.

Hansi Flick a livré son évaluation après le match et a admis que Barcelone n’était pas assez bon pour obtenir quoi que ce soit de cette rencontre.

L'article continue ci-dessous

« Nous avons essayé à tout moment, mais nous devons accepter qu’ils méritaient de gagner. Maintenant, nous devons récupérer et revenir plus forts. Nous avons encore sept occasions.

« Nous devons accepter cette défaite. Je suis sûr qu’avec le retour des joueurs blessés, nous serons une équipe plus forte. »

Flick a également confirmé que Marc Casado allait bien, après un coup qu’il a reçu dans les dernières minutes du match. Barcelone espère que le jeune milieu de terrain sera en forme pour affronter Villarreal ce week-end.