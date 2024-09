Barça, Hansi Flick confirme le retour d’un cadre

FC Barcelone vs Young Boys

L’entraineur du Barça, Hansi Flick, a confirmé lundi, le retour d’un taulier dans le groupe.

Le Barça sera aux prises avec les Young Boys, mardi, à l’occasion de la deuxième journée de Ligue des Champions. Un match qui devrait permettre au club blaugrana de lancer enfin sa campagne européenne après première défaite dans la compétition. Et pour cela, Hansi Flick peut compter sur le retour de l’un des cadres.

Hansi Flick met la pression à ses joueurs

Leader de Liga après huit journées, le Barça (21pts) a lancé sa campagne européenne de la mauvaise manière cette saison. Il y a deux semaines, le club catalan s’inclinait face à l’AS Monaco au Stade Louis II lors de la première journée de C1. Un faux-pas que Hansi Flick compte faire oublier contre les Young Boys, mardi.

Getty Images Sport

« Il faut oublier le match contre Monaco. Nous sommes désormais sans points face à une bonne équipe et à domicile. Il est important de faire le moins d'erreurs possible. Nous devons montrer notre qualité balle au pied. Quand nous avons le ballon, nous savons combiner et ce qu'il faut faire. La défense doit être cruciale. Les responsabilités doivent être assumées. Nous allons jouer avec l'équipe que nous considérons comme la meilleure pour battre les Young Boys. Nous avons perdu le premier match, oui. Mais nous ne devons pas être déprimés. Je ne suis pas inquiet pour le bilan en Ligue des champions. Les entraîneurs veulent réussir. Je suis positif car l'équipe travaille bien, nous jouons un football très attrayant », a déclaré le technicien allemand en conférence de presse.

Frenkie De Jong de retour

Si le Barça est logiquement favori, Hansi Flick a pu constater lors de la première défaite en Liga contre Osasuna samedi (4-2) que les cadres manquent à l’équipe. Problème, la plupart de ces derniers (Araujo, Christensen, Gavi, De Jong, Olmo) sont blessés et manquent appel depuis plusieurs semaines.

AFP

Mais alors que le capitaine, Marc-André Ter Stegen, est forfait pour le reste de la saison, Hansi Flick a annoncé, ce lundi, le retour de Frenkie De Jong qui pourrait même avoir du temps de jeu contre les Suisses, mardi.

« Nous avons besoin de jambes fraîches. Le retour de Frenkie de Jong est une excellente nouvelle. Même si ce n'est que pour cinq ou dix minutes. C'est un motif de joie pour toute l'équipe. S'il a sa chance, il jouera », a confirmé l’entraineur du Barça.