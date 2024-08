Barça - Gundogan, le bras de fer

Le Barça n'a plus beaucoup de temps pour réaliser les ventes qu'il souhaite cet été, alors que la saison approche à grands pas.

Pour le troisième été consécutif, l'équipe catalane aspire à une vente importante, mais une fois de plus, il semble que toute transaction devra être menée sans fonds provenant du marché des transferts.

Seuls Chadi Riad et Marc Guiu ont laissé de l'argent sur les comptes du Barça cet été, malgré le fait que l'équipe catalane ait désigné plusieurs joueurs pour un départ. Ronald Araujo était le grand espoir, mais sa blessure a exclu toute vente, tout comme ce fut le cas pour Frenkie de Jong et Ansu Fati. Pendant ce temps, Raphinha reste en bonne santé, mais il est tout aussi catégorique sur le fait qu'il ne quittera pas le club, alors qu'il lui reste trois ans de contrat.

Gundogan s'accroche

Ces dernières semaines, Fenerbahce et Turkiye ont manifesté leur intérêt pour Ilkay Gundogan, arrivé l'été dernier, et la réponse a été que Barcelone est ouvert à une vente. Le vétéran international allemand a l'un des salaires les plus élevés du club, mais Gundogan a fait savoir qu'il n'avait aucune envie de quitter le club. MD a déclaré qu'il n'était pas particulièrement amusé par toute l'attention que cette idée suscite et a clairement fait savoir qu'il n'avait aucune intention de partir.

La presse catalane a laissé entendre que le nouveau coach Hansi Flick discuterait de son rôle dans l'équipe et expliquerait peut-être qu'il ne sera pas un élément clé de son équipe à l'avenir. Cela a été couplé à l'idée qu'à aucun moment Flick ou le club n'a l'intention de forcer Gundogan à partir. Il lui reste un an de contrat avec une option de prolongation d'un an supplémentaire et, étant donné qu'il était le meilleur milieu de terrain de Barcelone la saison dernière, il aimera probablement ses chances de conserver une place dans le onze de départ, malgré les changements de système et de style que Flick pourrait vouloir appliquer.