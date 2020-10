Barça, Griezmann ? Koeman en a marre

Antoine Griezmann pourrait avoir l'opportunité de débuter lors du Clasico sleon son entraîneur, Ronald Koeman.

L'entraîneur barcelonais Ronald Koeman a été agacé par les questions concernant Antoine Griezmann en conférence de presse.

D'après le quotidien catalan Sport dans son édition de ce vendredi, le Français sera bien titulaire aux côtés de Lionel Messi, Ansu Fati et Philippe Coutinho, lui qui avait été laissé sur le banc par Koeman contre Ferencvaros en C1.

Sondé à nouveau sur le cas du Français, l'ancien sélectionneur des s'est dit lassé du sujet.

"Il est possible qu'il joue. Mais ce n'est pas bon de discuter de son rôle à chaque match. Il n'y a pas qu'un seul joueur. C'est un joueur important et nous voulons tous qu'il soit à son meilleur niveau. L'équipe reste le plus important, nous choisirons les meilleurs pour obtenir le meilleur résultat", a ainsi glissé le technicien batave devant les médias espagnols, ce vendredi.