Barça, Griezmann ? Fati évoque une concurrence saine

Ansu Fati s'est exprimé sur la concurrence au Barça avec tous les attaquants disponibles. Une concurrence qu'il estime saine.

Les Français Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé étaient sur le banc du pour affronter Ferencvaros (5-1) mardi en Ligue des Champions. Un match au cours duquel Ansu Fati a brillé, lui qui a été interrogé sur la concurrence au terme du match.

"La performance offensive et le match de ce soir, c'est bon pour l'équipe parce que ça veut dire qu'on est bien en ce moment. Plus il y a l'esprit de compétition au sein de l'effectif, mieux c'est. On en sort tous meilleurs, a analysé le jeune prodige dans des propos relayés par Marca, avant d'être sondé sur son illustre collègue Lionel Messi.

L'Argentin s'est rendu, pour rappel, l'auteur d'un but sur penalty. "Messi, c'est toujours Messi. Il peut marquer sur n'importe quelle action. On est très heureux de l'avoir ici avec nous et je continue d'apprendre de lui tous les jours."