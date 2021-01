Barça, Griezmann dédie ses buts à ses enfants

Après un doublé et une passe décisive pour Lionel Messi, Antoine Griezmann s'est exprimé.

Le n’a pas fait dans le détail lors de son déplacement à Grenade samedi (4-0). Griezmann et Messi ont mis chacun un doublé.

Pour une fois, lors d’une sortie domestique, l’équipe catalane a su allier l’art et la manière. C’était ce samedi sur la pelouse de Grenade. Déchainés, les Blaugrana l’ont emporté 4 buts à 0. Quatre réalisations que se sont partagées Lionel Messi et Antoine Griezmann.

es deux attaquants se sont constamment trouvés en phase offensive et cela a été grandement profitable à leur équipe. Est-ce le début d’une belle histoire pour le tandem ? Il est peut-être encore un peu trop tôt pour l’affirmer. Le champion du monde a été le premier à trouver la faille avant de marquer à nouveau en seconde période sur un service de son compatriote Ousmane Dembélé.

De passage en zone mixte après la rencontre, Griezmann s'est félicité de ses buts, lui qui savoure sa réussite après avoir été très souvent critiqué dans les médias espagnols et français.

L'article continue ci-dessous

"Nous sommes plus efficaces et il faut continuer comme ça. Quand on est attaquant, parfois rien ne rentre et d'autres fois, tout va au fond. Avec Ousmane Dembelé et Samuel Umtiti, on doit saisir nos opportunités, comme ce soir. Les buts, ils sont pour mes enfants", a confié le champion du monde 2018 au micro de la chaîne Movistar+ au terme du match.

Sans but marqué durant tout le mois de décembre (7 matches de suite), le Mâconnais a permis au FC Barcelone de remonter sur le podium du classement.« Nous avions besoin des trois points pour gagner et maintenir cette série », a apprécié le Français. « Je suis très content du travail de l’équipe. Nous devons continuer à remporter les trois points, puis nous verrons ce qui se passe".

L’écart avec les deux premiers reste conséquent, mais les Catalans retrouvent au moins une bonne dynamique et un jeu plus conforme à leur standing.